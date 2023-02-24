В Орловской области проведут правовой биатлон

Турнир предназначен для повышения уровня эрудиции и правовой культуры молодых орловцев.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании приняла решение о проведении интеллектуального турнира по вопросам избирательного права «Правовой биатлон». Стартует он 1 марта и продлится по 31 мая 2023 года. Турнир проводится среди команд, которые формируются из шести участников, являющихся учащимися средних общеобразовательных школ Орловской области.

Главная цель заключается в повышении общего уровня эрудиции и правовой культуры молодых и будущих орловских избирателей. Также организаторы планируют повысить интерес к теме выборов, в том числе истории выборов, и провести посредством игры правовое просвещение молодых орловцев. В результате ожидается и повышение уровня гражданской и электоральной активности молодых и будущих избирателей.

Турнир проводится облизбиркомом совместно с территориальными избирательными комиссиями и образовательными организациями. Он будет представлять собой цикл интеллектуальных состязаний, игр между командами, в ходе которых команды будут предлагать свои ответы на вопросы по избирательному праву и избирательному процессу.

Предусмотрено два этапа: территориальный и региональный. Организаторами первого из них выступят территориальные избирательные комиссии, второго – облизбирком. По условиям, к участию допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области и обучающиеся в средних общеобразовательных школах региона. Пор итогам будут определены три победителя. Для участия в турнире необходимо представить коллективную заявку команды. От каждого из районов города Орла может быть заявлено по две команды, от городов Мценск и Ливны, муниципального округа и муниципальных районов области – по одной команде. Интеллектуальные игры могут проводиться как в очном, так и заочном формате с использованием видеоконференцсвязи.

ИА «Орелград»