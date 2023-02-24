В Орловской области снизилась смертность от ВИЧ

После нескольких лет пика уровень заболеваемости и смертности пошел вниз.

Региональное правительство оценило современное состояние проблемы распространения ВИЧ-инфекции в Орловской области. Соответствующие сведения представлены в постановлении властей, которым была утверждена стратегия борьбы с этим заболеванием. Так, первый случай ВИЧ-инфекции в регионе был зафиксирован в 1993 году. По состоянию на начало 2023 года в Орловской области проживало 2,3 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией, что составляло 0,3 процента населения региона. В 2022 году от разных причин умерли 82 ВИЧ-инфицированных местных жителя. Для сравнения, в 2021 году умерло 115 орловцев, в 2020 году – 108. Смертность от ВИЧ-инфекции в минувшем году составила 1,1 случая на 100 тысяч жителей региона.

Показатель летальности среди ВИЧ-инфицированных жителей Орловской области составил 0,3 процента. Кстати, оказание медицинской помощи по данному направлению организовано в БУЗ «Орловский центр СПИД». Для обеспечения скринингового обследования населения в регионе работают пять лабораторий по диагностике. Бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию доступно для жителей региона в любой медицинской организации, подведомственной департаменту здравоохранения. По статистике в 2022 году на территории Орловской области по результатам исследования на антитела к ВИЧ было выявлено 212 первичных положительных результатов в иммуноблотах, в том числе 169 – у жителей Орловской области, 20 – у иногородних граждан РФ, 6 – у людей без определенного места жительства, 17 – у иностранцев.

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией на территории Орловской области составил в 2022 году 27,3 новых случая на 100 тысяч жителей региона. В 2021 году он составлял 26,2 новых случая на 100 тысяч жителей, в 2020 году – 23,9. Увеличение данного показателя специалисты связывают с прибытием граждан с территорий новых регионов, включенных в состав Российской Федерации. Добавим, что в минувшем году в регионе медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию было охвачено 191 832 человека, из них граждан РФ – 184 883 человека. Объем скрининга по сравнению с 2021 годом увеличился на 9,4 процента. Обследованием на антитела к ВИЧ в 2022 году было охвачено 25,9 процента населения области.

ИА «Орелград»