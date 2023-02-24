В Орловской области снизят уровень производственного травматизма

Необходимые изменения внесены в госпрограмму занятости населения.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения». В частности, в новой редакции изложен паспорт программы и несколько приложений к ней.

Государственная программа реализуется в один этап. Старт она взяла еще в 2020 году, ее завершение намечено на 2025 год. Общий объем средств, предусмотренных на ее реализацию, согласно обновленной редакции составляет 2,975 миллиарда рублей, 2,539 миллиарда из которых регион получит из федерального бюджета. Областной бюджет вложит в программу в общей сложности 129,883 миллиона рублей.

Отметим, что программой предусмотрено и финансирование из внебюджетных источников. В первую очередь, это деньги предприятий, потраченные на охрану труда. Так, ожидается, что к концу 2025 года на 6,3 процента снизится численность работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, включая смертельный и тяжелый травматизм. Снизиться, на 4,6 процента, должно и количество работников, имеющих право на предоставление компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда. В то же время на 6,1 процента должны увеличиться затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного работника, а количество руководителей и специалистов, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда, возрастет на 5,5 процента. Также в регионе намерены довести до 100 процентов количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда.

Данная тема обсуждалась в январе 2023 года на базе Федерации профсоюзов Орловской области, где прошел круглый стол на тему «Производственный травматизм: текущая ситуация, профилактика и безопасность». Организатором выступил парламентский комитет по взаимодействию со средствами массовой информации, информационным технологиям и трудовым отношениям. Провел мероприятие председатель этого комитета Владислав Числов.

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский отметил тогда важность и актуальность темы:

«Она не нова и всегда звучала на площадке профсоюзов, инспекции по труду, потому что жизнь человека — это самое ценное, что может быть на свете. Но мы видим, что все равно происходят несчастные случаи на предприятиях. В 2022 году на территории Орловской области было зарегистрировано почти 150 случаев производственного травматизма, 11 человек погибли».

Было отмечено, что существуют две основные причины трагических случаев: плохо организованная работа по технике безопасности и надежда на «авось», когда человек травмируется или погибает из-за своей безответственности. Депутаты областного Совета выразили тогда готовность поддержать инициативы, которые помогут организовать безопасную работу на любом предприятии.

«Все прозвучавшие предложения, направленные на создание здоровых и безопасных условий труда на предприятиях и в организациях области, будут включены в итоговые рекомендации круглого стола и доведены до всех ответственных органов власти», — резюмировал по итогам мероприятия Владислав Числов.

ИА «Орелград»