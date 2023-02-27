Названы основные проблемы бизнеса в Орле

27.2.2023 | 17:00 Новости, Экономика

Предпринимательские трудности стали предметом обсуждения экспертного совета.

Как сообщает аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области, отчетный доклад правозащитник за 2022 год стал предметом обсуждения на расширенном заседании общественного и экспертного советов. Бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин ознакомил участников с итогами деятельности и предложениями для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей президенту РФ. В частности, на мероприятии были перечислены основные проблемы при ведении бизнеса, выявленные в 2022 году.

В их число вошли: перевод гражданско-правовых споров в уголовно-правовую сферу; несовершенство порядка возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям; отсутствие правовой регламентации статуса уполномоченных по защите прав предпринимателей в уголовном процессе; практика заключения предпринимателей под стражу; не отвечающие современным реалиям критерии отнесения предпринимателей к представителям малого и среднего бизнеса и размеры доходов для применения упрощенной системы налогообложения и патентной системы.

Также Евгений Лыкин указал на пробелы законодательной регламентации прав стоматолога общей практики на оказание медицинских услуг в области ортопедической стоматологической помощи при наличии в медицинской организации лицензии только по стоматологии общей практики. Отмечено было и отсутствие оперативного механизма увеличения потребности в привлечении иностранных работников в отдельных случаях, например, обусловленных дефицитом работников вследствие мобилизации.

«Обсуждение данных вопросов вызвало оживленную дискуссию среди участников мероприятия, — сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена. — Работа по наиболее значимым направлениям будет продолжена и найдет отражение в годовом докладе».

ИА «Орелград»

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