Названы самые популярные нарушения мигрантов на Орловщине

В Орле представили обзор практики государственного контроля в сфере миграции.

Отчет пока охватывает только 11 месяцев 2022 года. Из него следует, что сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области за указанный период времени было проведено 1159 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. Для сравнения, в 2021 году было проведено 1317 таких мероприятий. Всего было выявлено 1391 административное правонарушение в сфере миграции (в 2021 году – 1398).

Из них 756 протоколов силовики составили по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение иностранными гражданами режима пребывания; 231 протокол – по статье 18.15 КоАП РФ за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан; 184 протокола – по статье 18.9 КоАП РФ за нарушение принимающей стороной правил пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства; 57 протоколов – по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ.

Интересно, что ни одного протокола не было составлено за нарушение правил привлечения иностранцев на торговых объектах и за несоблюдение ограничений на осуществление иностранцами отдельных видов деятельности. В то же время 61 протокол был составлен по статье 18.20 КоАП РФ (за нарушение иностранными гражданами или лицами без гражданства срока обращения за выдачей патента), 28 – по статье 19.27 КоАП РФ (за представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета) и 8 – по статье 19.8.3 КоАП РФ (за нарушение порядка уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства или подданства другого государства либо вида на жительство). Примечательно, что в минувшем году в Орловской области также было вскрыто 66 случаев уклонения от исполнения административного наказания, наложенного за нарушения требований в сфере миграции.

ИА «Орелград»