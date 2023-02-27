В ДТП под Орлом погибла девушка, пятеро госпитализированы

27.2.2023 | 10:32 Новости, Происшествия

Авария произошла в Орловском муниципальном округе ночью 27 февраля.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

За рулем БМВ 320 находился 25-летний мужчина. Он ехал со стороны деревни Вязки в направлении улицы Чешской города Орла. Примерно в 01:30 в районе деревни Булановка мужчина съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель, находившиеся в машине мужчины 17, 16, 25 лет и 18-летняя девушка госпитализированы. Еще одна 18-летняя пассажирка скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего в минувшие выходные на дорогах региона произошло 30 аварий, пострадали 15 человек.

ИА «Орелград»

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