В Орле проведут конкурс в честь 30-летия избирательной системы

Творческие жители региона могут побороться за призовое место.

Избирательная комиссия Орловской области утвердила положение о творческом конкурсе среди молодых и будущих избирателей «Мой выбор – шаг в будущее!» Он посвящен 30-летию избирательной системы Российской Федерации. Конкурс стартует 1 марта и продлится по 31 июля 2023 года. Он проводится Избирательной комиссией Орловской области совместно с территориальными избирательными комиссиями с целью развития творческого подхода к решению вопросов, связанных с избирательным правом. Другая цель заключается в поддержке инициативной молодежи и создании условий для развития ее потенциала.

Конкурс проводится среди молодых и будущих избирателей в следующих тематических номинациях: «Что для меня выборы?», «30 лет избирательной системе Российской Федерации» и «Интеллектуальные выборы». Первый этап, территориальный, по сути, будет отборочным. Затем наступит черед регионального этапа, который станет финальным. Кстати, участники должны будут дать свое согласие на обработку и распространение персональных данных. Они также должны согласиться с тем, что их персональные данные и изображения могут быть использованы организатором в изданиях, выставках и иных мероприятиях без их дополнительного согласия.

Условия проведения конкурса таковы: к участию допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области, в возрасте от 10 до 35 лет включительно. Это могут быть как отдельные авторы, так и коллективы авторов. Конкурс проводится с определением трех победителей (первое, второе и третье места) по каждой номинации. Для участия необходимо представить работу, посвященную вопросам избирательного права и избирательного процесса, в одной из предложенных форм.

Так, в номинации «Что для меня выборы?» это могут быть: стихотворение, рассказ, репортаж, сюжет, история и прочее про свое отношение к выборам (надо рассказать, почему это важно). Это может быть и история, в том числе история члена комиссии, выборного лица и т.п. Работа обязательно должна иметь видеоформат, продолжительность ролика — не более трех минут. В номинации «30 лет избирательной системе Российской Федерации» участники могут прислать на суд жюри рисунок (в том числе в электронном виде), историческое фото (членов комиссии, семейный архив и т.п.), коллаж, презентацию и т.п. В номинации «Интеллектуальные выборы» надо прислать не менее трех ребусов, или не менее одного кроссворда (не менее 12 слов), или не менее пяти вопросов с визуализацией (картинки, фото, музыкальный или видеовопрос) — обязательно с предоставлением правильных ответов.

«Работа должна носить авторский характер, содержание работы не должно противоречить законодательству Российской Федерации и не иметь признаков политической агитации, — говорится в положении о конкурсе. — На конкурс не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие честь, достоинство и чувства других граждан, а также не связанные с тематикой, целями конкурса. Количество работ от одного автора (коллектива авторов) не ограничено».

ИА «Орелград»