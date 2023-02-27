В Орловской области будут производить картофель для сети «Вкусно и точка»

27.2.2023 | 11:35 Важное, Новости, Экономика

Холдинг «Мираторг» и компания бизнесмена Александра Говора учредили новое предприятие по переработке и консервированию картофеля, сообщает издание «Прайм«.

Оно в том числе будет снабжать сетевой фастфуд замороженным картофелем-фри и картофельными дольками.

Компанию с уставным капиталом в 10 миллионов рублей зарегистрировали в Орловской области под наименованием ООО «Гранд Фрайз». Ее генеральным директором стал Константин Агафонов. Кроме полуфабрикатов из картофеля фирма будет производит крахмал и крахмалсодержащие продукты.

Добавим, что, как и ранее заявлялось, новое предприятие будет снабжать полуфабрикатами из картофеля сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка». Необходимость производства возникла на фоне прошлогоднего дефицита замороженного картофеля фри и долек.

Полуфабрикаты в России производила только одна фабрика в Липецке. Она была заточена под требования сети McDonald’s. После смены собственника цены на продукцию выросли более, чем в два раза.

ИА «Орелград»

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