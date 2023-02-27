В Орловской области около 700 школьников и студентов получают губернаторские стипендии

Вопросы материальной поддержки учащейся молодежи обсудили на очередном заседании правительства.

Кроме губернаторских стипендий школьники и студенты могут претендовать на гранты за лучшие научные проекты и победы в конкурсах.

Так, молодые ученые могут получить грант в 50 тысяч рублей за создание лучшей научно-исследовательской работы. Грант в 25 тысяч рублей предоставляется за лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин, внедренных в практику работы образовательных организаций региона. Кроме того, 12 молодым талантам в возрасте от 14 до 25 лет выплачивают по 20 тысяч рублей за значительные успехи в науке, образовании, искусстве, спорте, а также победы в различных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах.

Еще одно направление поддержки талантливой молодежи – назначение губернаторских стипендий. Сегодня в Орловской области их получают 413 школьников и 279 студентов.

«В регионе продолжится совершенствование механизмов поддержки одаренных детей. Важным вкладом в эту работу станет строительство кампуса в городе Орле», — цитирует губернатора Орловской области Андрея Клычкова пресс-служба.

ИА «Орелград»