Клычков раскрыл «тайну» Красного моста

Губернатор Орловской области анонсировал открытие движения.

Тему завершения работ на одном из главных мостов Орла Андрей Клычков поднял в рамках эфира в соцсетях 27 февраля.

«Немножко открою тайну: на лето мы договорились с подрядчиком, что он откроет само движение. А уже сдача объекта — ноябрь 2023 года», — сказал Андрей Клычков.

Напомним, движение по Красному мосту было закрыто с февраля 2021 года. Работы должны были завершить в ноябре 2022 года. Однако первый подрядчик — белгородское ООО «Ремспецмост» — был уличен в мошенничестве и ушел в банкротство. Действия чиновников, контролирующих объект, выделено в отдельное прозводство.

ИА «Орелград»