Орловские гаишники всего за месяц выявили 47 тысяч нарушений

Статистика приведена с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений.

В Орловской области всего за один месяц, за январь 2023 года, сотрудниками ДПС было выявлено 47 094 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Статистика приведена с учетом работы комплексов автоматической видеофиксации правонарушений. Соответствующую информацию обнародовало Управление МВД России пол Орловской области. В целом в январе на автодорогах региона было зарегистрировано 370 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 54 аварии с пострадавшими, в результате которых пять человек погибли и 62 получили ранения.

«На автотрассах федерального значения произошло 12 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов – 18, — говорится в информации УМВД. — С участием несовершеннолетних зафиксировано пять ДТП, в которых пять детей получили ранения. За нарушения правил перевозки детей составлено 326 административных материалов. По фактам грубых нарушений Правил дорожного движения в суды направлен 401 материал. По результатам их рассмотрения приняты решения о лишении права управления транспортными средствами в отношении 11 лиц, еще 12 подвергнуты административному аресту».

Также сообщается, что по вине нетрезвых водителей за отчетный период времени было совершено два дорожно-транспортных происшествия. Всего за один месяц сотрудниками ГИБДД было пресечено 172 факта управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление в состоянии опьянения возбуждено 16 уголовных дел. Добавим, что неудовлетворительные дорожные условия в январе способствовали совершению 33 ДТП, в результате которых три человека погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести.

ИА «Орелград»