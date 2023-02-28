Орловскому университету потребовался инновационный седан

Учреждение готово купить KIA K 5 или эквивалент за 3 948 333 рубля 33 копейки.

Аукцион в электронной форме размещен на сайте «Госзакупки». В документации отмечено, что интересует тёмно-серый седан, выпущенный не ранее 2022 года.

Товар должен быть новый, с техническим пробегом не более 100 км. Мощность двигателя — не менее 150 лошадиных сил. В комплектации отмечены необходимыми двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, датчики парковки, премиальная аудиосистема Bose или эквивалент с 12 и более динамиками, сабвуфером и внешним усилителем. Сиденья с комбинированной кожаной отделкой, элементы интерьера — матовый хромом и чёрный глянец, передняя панель и двери с отделкой вставками под текстуру дерева, дверные панели с отделкой искусственной кожей.

Срок гарантии автомобиля — не менее пяти лет или 150 000 км пробега.

Техническое задание разработано начальником Транспортной службы ОГУ имени И.С. Тургенева, указано в документации.

Заявки принимали до 27 февраля. Итоги отбора будут известны 1 марта.

ИА «Орелград»