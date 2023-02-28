В Мценске не отказались от награждения иностранцев

Горсовет Мценска обновил правила вручения собственных почетных грамот.

Мценский городской Совет народных депутатов внес изменения в собственное положение о почетной грамоте. Кстати, в первоначальной редакции документ был утвержден еще в 1998 году. Многие поправки носят технический характер, они попросту устарели. Но некоторые пункты правил были изложены в новой редакции. Так, согласно обновленной версии документа почетная грамота Мценского горсовета является формой поощрения и общественного признания достижения лиц за заслуги перед городом Мценском.

Ею награждаются представители общественных организаций и объединений, граждане и работники предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории Мценска, имеющие стаж работы или службы не менее пяти лет. В исключительных случаях грамоту могут получить граждане РФ, не осуществляющие свою деятельность на территории города, но внесшие существенный вклад в развитие Мценска.

Награждать могут, например, за активную и плодотворную работу по защите прав и свобод жителей, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности, за существенный вклад в развитие экономики, производства, строительства, науки, техники, культуры, искусства, спорта, воспитания и образования, здравоохранения, благотворительной и иной общественно полезной деятельности. Награда положена и за мужество, смелость, героизм и достижения, получившие широкое общественное признание.

За особые заслуги перед городом Мценском почетной грамотой могут быть удостоены иностранные граждане и люди без гражданства. Ею же будет отмечен особый вклад, направленный на всестороннее развитие межмуниципальных связей, существенный вклад в развитие территориального общественного самоуправления, волонтерское движение, оказание содействию национально-культурному развитию народов РФ и реализации мероприятий в сфере межконфессиональных отношений на территории городского округа.

ИА «Орелград»