В Орле передали первый в этом году автомобиль для пострадавшего на производстве

28.2.2023 | 17:58 Новости, Общество

О прошедшей церемонии рассказали в орловском СФР.

Транспортное средство предоставили в рамках региональной программы обеспечения спецтранспортом застрахованных лиц, пострадавших на производстве.

Как сообщают в отделении Социального фонда России по Орловской области, это первый автомобиль, который передали пострадавшему на производстве в текущем году. Согласно программе, транспорт предоставляется на семь лет. По истечение этого срока автомобиль меняется на новый.

Существует ряд критериев, по которым предоставляется спецтранспорт лицам, пострадавшим на производстве. Это нуждаемость в автомобиле по медицинским показаниям и наличие водительского удостоверения.

Добавим, что в прошлом году Соцфонд предоставил шесть автомобилей застрахованным жителям Орловской области. Всего за время реализации программы (с 2000 года) пострадавшим на производстве передали более 200 единиц спецтранспорта.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования