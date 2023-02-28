В Орле передали первый в этом году автомобиль для пострадавшего на производстве

О прошедшей церемонии рассказали в орловском СФР.

Транспортное средство предоставили в рамках региональной программы обеспечения спецтранспортом застрахованных лиц, пострадавших на производстве.

Как сообщают в отделении Социального фонда России по Орловской области, это первый автомобиль, который передали пострадавшему на производстве в текущем году. Согласно программе, транспорт предоставляется на семь лет. По истечение этого срока автомобиль меняется на новый.

Существует ряд критериев, по которым предоставляется спецтранспорт лицам, пострадавшим на производстве. Это нуждаемость в автомобиле по медицинским показаниям и наличие водительского удостоверения.

Добавим, что в прошлом году Соцфонд предоставил шесть автомобилей застрахованным жителям Орловской области. Всего за время реализации программы (с 2000 года) пострадавшим на производстве передали более 200 единиц спецтранспорта.

ИА «Орелград»