В Орле покажут науку будущего

Всероссийский форум молодых ученых пройдет в ОГУ имени Тургенева.

Взял старт прием заявок на участие во Всероссийском форуме «Наука будущего — наука молодых», который в этом году пройдет в Орловском государственном университете имени Тургенева. Как пояснили в опорном вузе, это будет конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Форму представляет собой междисциплинарное научное мероприятие, которое с 2014 года ежегодно проводится на площадках ведущих университетов. Ранее его принимали у себя Санкт-Петербург, Севастополь, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Москва, Калининград и Новосибирск. Местом проведения в этом году выбран Орловский госуниверситет имени Тургенева. Инициатором является Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Форум «Наука будущего – наука молодых» стал за последние годы одним из символов трансформации российской науки и российского образования в современную, соответствующую мировым стандартам и практикам систему, состоящую из исследовательской, образовательной, просветительской работы, — отметили в ОГУ имени Тургенева. — Участвовать могут студенты и аспиранты до 35 лет любого гражданства. Научные работы принимаются по 10 научным направлениям».

Молодые ученые представят в рамках форума свои работу в сфере агро-, био- и продовольственных технологий, гуманитарных наук, информационных технологий, медицины, экологии, транспортных систем, энергетики, астрономии, химических технологий и др. Конкурс состоит из двух этапов. Первый продлится до 17 апреля, за это время участникам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте конкурса и подай заявку. Второй этап — до 31 мая. Он включает в себя заочную экспертизу проектов и определение финалистов.

«Авторы лучших проектов представят результаты исследований научному сообществу, работы финалистов будут опубликованы в сборнике материалов, — пояснили в ОГУ. — Презентация проектов и награждение победителей пройдут 20-23 сентября в рамках VIII Всероссийского молодежного научного форума «Наука будущего – наука молодых» и V Международной научной конференции «Наука будущего».

ИА «Орелград»