В Орловской области планируют построить около 80 километров линий освещения дорог

28.2.2023 | 13:03 ЖКХ, Новости

Проекты реализуют в течение ближайших двух лет.

Фото Администрации города Мценска

План на обустройство искусственного освещения магистралей увеличили почти в двое – с 43 километров до 78,1 километра новых линий.

Так, в текущем году линию искусственного освещения протяженностью 12 километров построят на автомобильной дороге «Болхов – «Орел – Витебск». Они пройдут в Болховском, Знаменском и Хотынецком районах через населенные пункты Сурьяново, Руднево, Кузьминка, Знаменское, Разбегаевка, Успенский, Гнездилово, Красная Поляна и Богородское.

В 2024 году запланировано строительство освещения на автомобильной дороге «Ливны – Евланово – Долгое». Линия протяженностью 16,6 км пройдет в Ливенском и Должанском районах через населенные пункты Беломестное, Барково, Росстани, Вахново, Ревякино, Евланово и Никольское.

В областном правительстве отметили, что в ближайшие два года в Орловской области введут в эксплуатацию 19 объектов искусственного освещения. Ранее планировалось построить 43 км линий. В рамках нового перечня будет установлено 78,1 км линий электроосвещения.

ИА «Орелград»

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