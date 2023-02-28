В Орловской области стало больше рабочей силы

Количество трудоспособных орловцев увеличилось к концу 2022 года.

Орелстат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы за октябрь-декабрь 2022 года. Согласно итогам обследования, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в четвертом квартале минувшего года составила 348,9 тысячи человек. Из них 336,6 тысячи орловцев были заняты в экономике и 12,3 тысячи не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. Напомним, что в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные.

Обращает на себя внимание тот факт, что численность рабочей силы в регионе выросла. Так, в первом квартале 2022 года она составляла 342,8 тысячи человек, во втором квартале снизилась до 333,7 тысячи человек, но в третьем квартале снова выросла – до 348,9 тысячи человек. Интересно, что в четвертом квартале численность рабочей силы по сравнению с третьим кварталом не изменилась. Стоит также добавить, что в 2021 году 350,1 тысячи орловцев входили в состав рабочей силы, в 2020 году – 349,6 тысячи.

Тем временем, центры занятости всех районов города Орла и Орловского муниципального округа приняли участие в заседании круглого стола по теме «Эффективные механизмы и практики содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования». Как сообщили в областном управлении труда и занятости, мероприятие прошло в Мезенском педагогическом колледже. На повестке дня стояли вопросы по организации содействия трудоустройству выпускников.

«Образовательные учреждения делились опытом о проведении внутренних мероприятий по профессиональной агитации и мотивированию выпускников к трудоустройству, — уточнили в управлении. — Закон о занятости относит не имеющих трудового опыта выпускников к категории испытывающих трудности в поиске работы. Для них реализуется отдельное направление в активной политике занятости. Особое внимание выпускникам в возрасте от 18 до 25 лет, ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании. У службы занятости также есть возможность бесплатно переобучить безработного. Некоторые категории молодежи могут принять участие в мероприятиях по обучению в рамках нацпроекта «Демография».

ИА «Орелград»