В районные больницы закупят новые рентген-аппараты

В Орловской области рассчитывают закупить более 40 единиц медтехники в текущем году.

В их числе три новых рентгеновских аппарата. Технику передадут в районные больницы.

Как уточнил губернатор Андрей Клыков в ходе прямого эфира в соцсетях 27 февраля, три флюорографические системы для скрининга органов грудной клетки поступят в Плещеевскую, Сосковскую и Новодеревеньковскую ЦРБ. Согласно контракту, их стоимость составляет 16,5 миллиона рублей.

В ближайшее время будет определен поставщик оборудования. Он не просто доставит рентген-аппараты, но и выполнит пуско-наладку и обучит персонал работе с ним. Подрядчик определится до 7 марта.

Глава региона добавил, что в настоящее время правительство отрабатывает закупки в общей сложности более 40 единиц медтехники. Все они поступят в орловские больницы и позволят повысить качество оказания медпомощи населению, отметил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»