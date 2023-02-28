В районные больницы закупят новые рентген-аппараты

28.2.2023 | 16:11 Медицина, Новости

В Орловской области рассчитывают закупить более 40 единиц медтехники в текущем году.

Фото группы «Плещеевская ЦРБ»

В их числе три новых рентгеновских аппарата. Технику передадут в районные больницы.
Как уточнил губернатор Андрей Клыков в ходе прямого эфира в соцсетях 27 февраля, три флюорографические системы для скрининга органов грудной клетки поступят в Плещеевскую, Сосковскую и Новодеревеньковскую ЦРБ. Согласно контракту, их стоимость составляет 16,5 миллиона рублей.

В ближайшее время будет определен поставщик оборудования. Он не просто доставит рентген-аппараты, но и выполнит пуско-наладку и обучит персонал работе с ним. Подрядчик определится до 7 марта.

Глава региона добавил, что в настоящее время правительство отрабатывает закупки в общей сложности более 40 единиц медтехники. Все они поступят в орловские больницы и позволят повысить качество оказания медпомощи населению, отметил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

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