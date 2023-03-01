Аудиторы оценили долг города Ливны

Сумма задолженности за утвержденные лимиты не вышла.

Контрольно-счетная палата города Ливны вынесла свое заключение по проекту внесения поправок в бюджет райцентра на 2023 год. Попутно аудиторы оценили текущее финансовое состояние муниципалитета. Сообщается, что кредиторская задолженность бюджета Ливен по полномочиям городского округа по состоянию на 1 февраля 2023 года составила 19,742 миллиона рублей. Согласно отчетным данным на ту же дату на едином счете бюджета города числился остаток денежных средств в сумме 47,8 миллиона рублей, из которых: средства бюджетов других уровней – 17,704 миллиона рублей, собственные доходы – 30,1 миллиона рублей.

«Задолженность муниципального образования по кредитам по состоянию на 1 февраля 2023 года составляет 49 миллионов рублей, — говорится в заключении КСП. — Сумма задолженности муниципального образования по кредитам не превышает утвержденный верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны. В целом результаты экспертизы свидетельствуют о том, что изменения, вносимые проектом решения в бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, не противоречат нормам действующего бюджетного законодательства».

К слову, верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны по состоянию на 1 января 2024 года по долговым обязательствам города остается без изменений и составляет 120 миллионов рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям — 0 рублей. Что касается поправок в бюджет Ливен, то его доходы увеличиваются на 243,2 тысячи рублей и составят 1,554 миллиарда; расходы увеличиваются на 13,252 миллиона и составят 1,582 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета райцентра в этом году составит 27,803 миллиона рублей.

ИА «Орелград»