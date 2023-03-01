Орловцы могут пожаловаться на медобслуживание в Telegram

Медицинский чат в популярном мессенджере запустили в Орловской области.

С его помощью можно задать вопросы напрямую медучреждениям и решить проблемы с записью к специалисту или навязыванием платных услуг.

В региональном Департаменте здравоохранения подчеркивают, что медчаты созданы не для оказания врачебной помощи пациентам, а для решения текущих вопросов, связанных с получением медобслуживания. Например, пациенты могут озвучить в чате проблемы записи к врачу, вызова специалиста на дом, нарушения этики, отсутствия направлений на консультации и обследования.

«Мы готовы к диалогу с пациентами, — отметил в соцсетях руководитель орловского Департамента здравоохранения Игорь Петчин. — И новая система медчатов, надеюсь, позволит наладить оперативный диалог между пациентским и медицинским сообществом, который крайне необходим нам всем сегодня. Подобный формат работы сделает медицинскую помощь максимально доступной для жителей», − подчеркнул Игорь Петчин.

Уточняется, что медицинские чаты для орловцев созданы на базе мессенджера Telegram. Чат «Орловская область. Здоровье» создан для пациентов региональных медучреждений, за исключением организаций Орла. Ссылка для вступления — https://clck.ru/33esS8

Медучреждения Орла будут отвечать на обращения граждан в чате «Орел.Здоровье». Ссылка для вступления — https://clck.ru/33esS7. Ответы на свои вопросы в медчатах орловцы могут получить ежедневно с 08:00 до 20:00, с понедельника по субботу.

ИА «Орелград»