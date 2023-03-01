Прокуроры проверят жалобы на приставов

В прокуратуре Орловской области состоялся тематический прием граждан.

В Орле состоялся тематический личный прием граждан по вопросам нарушений их прав судебными приставами-исполнителями, провел который прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, тематический прием был посвящен праву граждан на сохранение прожиточного минимума после взыскания долгов судебными приставами-исполнителями. В результате к прокурору обратились пять человек, которые попросили проверить правомерность удержаний денежных средств из их доходов.

«Жительницу Глазуновского района прокурор области принял в режиме видеосвязи, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. — В ходе приема прокурор области ответил на вопросы граждан, разъяснил положения действующего законодательства. По всем поступившим обращениям даны поручения о проведении проверок. Результаты рассмотрения обращений, поступивших на личном приеме, находятся на личном контроле прокурора области».

К слову, на прошедшей недавно в УФССП коллегии было отмечено, что в прошлом году орловскими приставами проводилась масштабная работа по установлению счетов должников в банках и иных кредитных организациях, аресту и обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должников. Принимались активные меры по выявлению имущества и доходов должников, на которые может быть обращено взыскание. Была озвучена такая статистика: в минувшем году на 44,6 процента увеличилось количество постановлений об обращении взыскания на счета должников (увеличение с 950 333 в 2021 году до 1 374 045 в 2022 году); на 56,5 процента увеличилось число постановлений об обращении взыскания на заработную плату должников (с 110 717 до 173 258).

Региональное УФССП также сообщило, что должники могут подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства с помощью портала Госуслуг. Раньше для подачи заявления надо было обращаться в подразделение службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство, либо направлять заявление по почте. Теперь орловцы могут воспользоваться сервисом подачи ходатайств в ФССП России на портале Госуслуг или обратиться к помощи робота, указав «прожиточный минимум», и интерактивный помощник предложит заполнить заявление.

«Для подачи заявления должникам необходимо указать реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, — пояснили в ведомстве. — Кроме этого следует указать социальную категорию, к которой он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер. К заявлению необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие ежемесячного дохода. Если у должника на содержании имеется родственник-инвалид или лица, находящиеся на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд для увеличения размера защищенной от взыскания суммы. При наличии решения суда об увеличении размера сохраняемой суммы его необходимо приложить к заявлению. Судебный пристав рассмотрит заявление, вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для исполнения».

Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники, — предупреждают орловские приставы. Такое право не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Данный порядок не распространяется при подаче заявления о сохранении прожиточного минимума непосредственно в кредитную организацию.

ИА «Орелград»