В Детском парке Орла обнаружили тело мужчины

На тело мужчины наткнулись очевидцы, прогуливающиеся в парке.

Они сообщили о происшествии в оперативные службы.

По данным регионального МЧС, 1 марта в 15.51 в дежурную часть поступило сообщение об утонувшем мужчине. На место происшествия выезжали водолазы.

Известно, что тело мужчины вынесла река Орлик. Погибшего обнаружили возле пешеходного мостика в Детском парке. При нем были документы, сообщает «Первый областной».

Предварительно, утонувшему 48 лет. В свое время он был курсантом одного из военно-морских вузов.

По факту происшествия проводят проверку. Следователям предстоит выяснить обстоятельства и причины смерти мужчины.

ИА «Орелград»