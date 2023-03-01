В Детском парке Орла обнаружили тело мужчины

1.3.2023 | 17:43 Новости, Происшествия

На тело мужчины наткнулись очевидцы, прогуливающиеся в парке.

Они сообщили о происшествии в оперативные службы.

По данным регионального МЧС, 1 марта в 15.51 в дежурную часть поступило сообщение об утонувшем мужчине. На место происшествия выезжали водолазы.

Известно, что тело мужчины вынесла река Орлик. Погибшего обнаружили возле пешеходного мостика в Детском парке. При нем были документы, сообщает «Первый областной».

Предварительно, утонувшему 48 лет. В свое время он был курсантом одного из военно-морских вузов.

По факту происшествия проводят проверку. Следователям предстоит выяснить обстоятельства и причины смерти мужчины.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования