В Колпнянском районе обнаружили очаг бешенства

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных на отдельных территориях региона.

Решение было принято на основании представления начальника регионального управления ветеринарии, а также протокола испытаний Орловской испытательной лаборатории федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Ранее эксперты изучили пробы патологического материала – образцы были отобраны от трупа собаки, павшей в селе Знаменка Знаменского сельского поселения Колпнянского района Орловской области. Эксперты установили, что причиной смерти животного стал вирус бешенства. После подтверждения диагноза место, на котором находился труп собаки, было официально объявлено эпизоотическим очагом по бешенству животных. В связи с этим губернатор ввел карантин.

Неблагополучными по бешенству животных признаны территории в пределах административных границ Знаменского сельского поселения, в том числе села Знаменское, деревень Александровка, Трудолюбовка и Щегловитовка, а также поселка Веселый Колпнянского района. Словом, это зона, прилегающая к эпизоотическому очагу в радиусе три километра. Там установлены ограничительные мероприятия. В частности, губернатор запретил на период действия карантина в эпизоотическом очаге проведение ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Также запрещен вывоз восприимчивых к указанному заболеванию животных, за исключением животных, которых вывозят на убой в специально оборудованные для этих целей убойные пункты. Запрет не распространяется и на восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза. Кроме того, на период действия карантина на вышеуказанной территории запрещен отлов диких восприимчивых животных, предназначенных для вывоза в зоопарки. Одновременно Клычков утвердил план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бешенства и предотвращению распространения возбудителя этого заболевания.

ИА «Орелград»