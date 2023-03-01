В Мценске разрешили повторно использовать старые могилы

Новые «похоронные правила» начали действовать в орловском райцентре.

В Мценске начало действовать новое положение об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения (погребения) на территории города. Оно было утверждено в феврале администрацией райцентра. Предыдущие правила были приняты в 2014 году и, вероятно, морально устарели. Новый документ устанавливает правила организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, а также регулирует взаимоотношения администрации Мценска с организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги.

Согласно новым правилам, граждане и организации обязаны содержать места захоронений и зеленые насаждения в надлежащем состоянии собственными силами либо по договору с организацией, оказывающей данного рода услуги. При отсутствии сведений о захоронениях, а также надлежащего ухода за захоронениями, в том числе имеющим надмогильные сооружения, в течение длительного периода времени (не менее 20 лет), они признаются бесхозяйными.

В этом случае сначала выставляется на могильном холме трафарет с предупреждением ответственному за захоронение о необходимости привести место захоронения в порядок и обратиться в местное управление ЖКХ. По истечении года, в случае не приведения могилы в порядок, данное захоронение признается бесхозяйным. Затем администрацией города принимается решение о возможности использования данного места для захоронений повторно. Подобное невозможно только в случае «установления историко-культурной ценности захоронения или надмогильного сооружения». Тут уже власти будут обязаны обеспечивать его сохранность в соответствии с законодательством об охране и использовании памятников истории и культуры.

ИА «Орелград»