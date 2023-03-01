В Орле чествовали лучших учителей

Тематический год, посвященный педагогам, в Орловской области стартовал с торжественного награждения победителей конкурсов.

28 февраля в Орловском городском центре культуры прошла торжественная церемония, посвященная открытию Года педагога и наставника. Ее участниками стали победители профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Сердце отдаю детям». Лучшим педагогам вручили награды и памятные знаки.

Среди них воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №48 комбинированного вида» Орла Екатерина Толстенева. Она стала победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года». За победу в городском конкурсе профмастерства работников сферы допобразования отметили тренера-преподаватель МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» Галину Васильеву. Еще одним награжденным стал учитель физики МБОУ — средняя общеобразовательная школа № 49 Орла Евгений Нестерин. Он победил в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России».

В день старта Года педагога и наставника орловских учителей и воспитателей с профессиональными победами поздравили представители регионального парламента, областные и городские власти, а также коллеги-педагоги.

«Я всегда вспоминаю слова наших ветеранов, которые говорили, что мы приклоняем одно колено перед учителем, второе перед врачом, — цитирует председателя облсовета Леонида Музалевского пресс-служба. — Учителя и воспитатели – это действительно, великие люди, которые нас поставили на ноги, дали знания, воспитание, и что самое главное, каждый из вас отдал каждому воспитаннику частичку сердца, доброты и тепла. Низкий поклон вам, дорогие учителя, за нелёгкий труд! Огромная вам благодарность за терпение и мудрость, за преданность профессии и верность лучшим педагогическим традициям», — обратился к педагогам Леонид Музалевский.

Добавим, что сегодня в Орле систему образования города представляют более 5000 педагогических работников, из них 23 заслуженных учителя Российской Федерации, 29 кандидатов и докторов наук и 81 обладатель премии Президента РФ.

ИА «Орелград»