В Орле чествовали лучших учителей

1.3.2023 | 11:01 Новости, Общество

Тематический год, посвященный педагогам, в Орловской области стартовал с торжественного награждения победителей конкурсов. 

Фото Орловского областного Совета

28 февраля в Орловском городском центре культуры прошла торжественная церемония, посвященная открытию Года педагога и наставника. Ее участниками стали победители профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Сердце отдаю детям». Лучшим педагогам вручили награды и памятные знаки.

Среди них воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №48 комбинированного вида» Орла Екатерина Толстенева. Она стала победителем муниципального этапа конкурса «Воспитатель года». За победу в городском конкурсе профмастерства работников сферы допобразования отметили тренера-преподаватель МБУ ДО «Городской спортивно-оздоровительный центр» Галину Васильеву. Еще одним награжденным стал учитель физики МБОУ — средняя общеобразовательная школа № 49 Орла Евгений Нестерин. Он победил в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России».

В день старта Года педагога и наставника орловских учителей и воспитателей с профессиональными победами поздравили представители регионального парламента, областные и городские власти, а также коллеги-педагоги.

«Я всегда вспоминаю слова наших ветеранов, которые говорили, что мы приклоняем одно колено перед учителем, второе перед врачом, — цитирует председателя облсовета Леонида Музалевского пресс-служба. — Учителя и воспитатели – это действительно, великие люди, которые нас поставили на ноги, дали знания, воспитание, и что самое главное, каждый из вас отдал каждому воспитаннику частичку сердца, доброты и тепла. Низкий поклон вам, дорогие учителя, за нелёгкий труд! Огромная вам благодарность за терпение и мудрость, за преданность профессии и верность лучшим педагогическим традициям», — обратился к педагогам Леонид Музалевский.

Добавим, что сегодня в Орле систему образования города представляют более 5000 педагогических работников, из них 23 заслуженных учителя Российской Федерации, 29 кандидатов и докторов наук и 81 обладатель премии Президента РФ.

ИА «Орелград»

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