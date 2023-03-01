В Орле приняли резолюцию против экстремизма

1.3.2023 | 19:06 Новости, Общество

Документ был принят по итогам проведенного семинара-совещания.

В Орле на базе Орловского государственного университета имени прошел семинар-совещание по вопросам профилактики и противодействия молодежного экстремизма и терроризма. Подробности мероприятия озвучила пресс-служба губернатора. Сообщается, что в нем приняли участие и представители силового сектора, в частности, начальник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) УМВД России по Орловской области Сергей Докукин и старший помощник прокурора Орловской области Дмитрий Тюляков, а также представители регионального Управления Росгвардии.

«Целью семинара-совещания стало повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, участвующих в реализации антитеррористических мер, — пояснили в пресс-службе губернатора. — На мероприятии деканы и заместители деканов по воспитательной работе, студенческий совет факультетов, волонтеры, участники кибердружины ОГАУ имени Парахина были обучены формам и методам организационно-управленческой деятельности в сфере противодействия терроризму».

Участники семинара обсудили положительно зарекомендовавшие себя практики профилактики терроризма, экстремизма и неонацизма в молодежной среде, а по итогам семинара-совещания была принята резолюция и выданы сертификаты участникам. Добавим, что в январе 2023 года в Орловской области в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования было проведено 33 профилактических мероприятия по формированию стойкого неприятия идеологии экстремизма среди молодежи.

Из них одно мероприятие было проведено в вузе, четыре — в специальных профессиональных образовательных учреждениях и 28 – в школах города Орла. Стоит также добавить, что за тот же период времени сотрудниками регионального Управления по вопросам миграции УМВД было проведено 300 контрольно-надзорных мероприятий. В результате было выявлено 201 административное правонарушение, связанное с нарушением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Протоколы составлялись по статьям 18.8, 18.9 и 18.15 КоАП РФ.

ИА «Орелград»

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