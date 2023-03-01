В Орле росгвардейцы задержали буйного посетителя гипермаркета

Конфликт произошел в одном в торговой точке на Карачевском шоссе.

Мужчина безобразно себя вел и набросился на охранника, который пытался вывести его из торгового зала.

Прибывшие по сигналу тревоги бойцы Росгвардии выяснили, что 52-летний мужчина нарушал общественный порядок, находясь в гипермаркете. Охранник пытался убедить дебошира успокоиться и покинуть магазин. В ответ на замечания мужчина применил к охраннику физическую силу.

Хулигана задержали. Росгвардейцы доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Добавим, что за праздничные дни патрули Росгвардии Орловской области выезжали по тревожным сигналам более 30 раз. Бойцы задержали четырех человек. Их подозревают в мелких хищениях, хулиганстве в заведениях общепита и торговли, уточнили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»