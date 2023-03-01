В Орле Росгвардия начала обучать водителей

Учениками стали военные, допущенные к управлению личным и служебным автотранспортом.

В Орле стартовал комплекс профилактических мероприятий для военнослужащих и сотрудников Росгвардии, допущенных к управлению личным и служебным автотранспортом. Об этом рассказали в пресс-службе указанного силового ведомства. Занятия будут идти по 30 апреля во всех подразделениях регионального правоохранительного ведомства.

«Комплекс мер направлен на снижение уровня аварийности, укрепление транспортной дисциплины, предупреждение правонарушений и преступлений, — говорят в Управлении Росгвардии по Орловской области. — Также в рамках запланированных мероприятий пройдут тематические акции и занятия в образовательных учреждениях Орла и области, направленные на пропаганду безопасности дорожного движений среди детей и молодежи».

Между тем, несколько дней назад в орловской Росгвардии состоялось еще одно знаменательное событие — личный состав подразделений вневедомственной охраны принял присягу в стенах военно-исторического музея города Орла. Церемония является традиционной. К ней были допущены сотрудники, успешно прошедшие курс первоначальной профессиональной подготовки. В торжественной обстановке они дали клятву на верность Отечеству.

«Церемония приведения к присяге помогает осознать новобранцам возлагаемую на них ответственность, подтвердить готовность с честью и достоинством стоять на страже мира и обеспечения безопасности сограждан», — отметил в своем обращении к новым бойцам заместитель начальника регионального Управления Росгвардии по военно-политической работе подполковник Сергей Обидин.

ИА «Орелград»