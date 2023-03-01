В Орловской области политики подписали заявление о поддержке курса Президента

В документе говорится о поддержке курса Владимира Путина и целей СВО.

Совместное заявление скрепили подписями губернатор Андрей Клычков, председатель облсовета, лидер орловских единороссов Леонид Музалевский, сенатор-коммунист Василий Иконников и руководители региональных отделений ЛДПР, «Новые люди», Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

О подписании важного политического заявления сообщил в соцсетях председатель заксобрания Леонид Музалевский. Он подчеркнул, что орловская власть и политики с первых дней начала СВО оказывают поддержку и помощь стране в общей борьбе. На этом фоне даже межпартийные разногласия ушли на второй план.

«И сегодня, подписав это совместное заявление, мы подтвердили, что всё, что мы делали, было верно! И, как говорится в этом документе, только сохраняя и оберегая наше единство, осознавая всю реальность западной угрозы и ответственность за судьбу России, мы выполним свой исторический долг перед Родиной, как выполняли его поколения наших предков! Победа будет за нами!» – прокомментировал подписание документа Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»