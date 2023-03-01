В Орловской области продлили особый режим по COVID

На предприятиях сохраняется «утренний фильтр» и термометрия.

Указом губернатора Андрея Клычкова режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью коронавирусом, гриппом и ОРВИ в Орловской области продлен до 31 марта включительно.

В регионе продолжают регистрировать умеренный рост заболеваемости COVID и сезонными ОРВИ. На прошлой неделе выявили 8 140 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Рост на 10,9% за счет взрослого населения. Увеличивается и количество диагнозов COVID. За неделю зарегистрировано 402 случая. Это на 34% выше, чем на предыдущей календарной неделе.

На фоне роста заболеваемости в Орловской области продлили действия режима повышенной готовности до 31 марта. Региональный оперштаб поручил профильным ведомствам организовать лабораторные исследования на грипп и СOVID-19, а также госпитализацию пациентов с подозрением на данные инфекции.

Кроме того, необходимо усилить контроль за выполнением в образовательных учреждениях и на предприятиях противоэпидемических мероприятий. В частности, соблюдение масочного режима, проведения «утренних фильтров» и термометрии перед выходом сотрудников на рабочее место.

ИА «Орелград»