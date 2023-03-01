В Орловской области за год завели пять дел за невыплату зарплаты

Уголовные дела были возбуждены по инициативе прокуроров.

В Орловской области по фактам нарушений, выявленных прокурорами в рамках мониторинга рынка труда, в 2022 году было внесено более 660 актов реагирования. Кроме того, по инициативе прокуроров было возбуждено пять уголовных дел. Одно из них возбудили в Орловском муниципальном округе. В прошлом году местная прокуратура провела проверку по обращению работницы, которой работодатель задолжал 81 680 рублей. Материалы прокурорской проверки затем были направлены в следственный орган, который завел на работодателя уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ.

Кстати, в Орловском муниципальном округе в минувшем году благодаря мерам прокурорского реагирования была погашена задолженность по зарплате перед 124 работниками на общую сумму более 6 миллионов рублей.

«Меры реагирования принимались как по обращениям граждан, так и по фактам инициативно выявленной задолженности», — следует из информации надзорного органа.

Ранее пресс-служба прокуратуры Орловской области сообщила, что в целом по региону в прошлом году по мерам прокурорского реагирования было погашено свыше 27 миллионов рублей задолженности по зарплате.

Возвращаясь к Орловскому муниципальному округу, добавим, что прокуроры были вынуждены, в частности, заступиться за работников компании «Экологистик». По результатам проверки в отношении юридического лица, директора и главного бухгалтера были возбуждены производства по делам об административных правонарушениях в сфере трудовых отношений. По итогам рассмотрения данных материалов компания была наказана административным штрафом в размере 30 тысяч рублей, ее руководители получили по 10 тысяч рублей штрафа. В надзорном ведомстве отметили, что все штрафы уже оплачены, а задолженность в компании была погашена в полном объеме.

ИА «Орелград»