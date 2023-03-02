Определение подрядчика для благоустройства «Дворянки» приостановлено

УФАС России по Орловской области рассматривает жалобу Князевой Ольги Николаевны.

Суть претензий и статус заявителя на сайте «Госзакупки» не уточняется.

МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» подвел итоги открытого конкурса 1 марта. Рассмотрели три заявки. Победителем признано не самое дешевое предложение — 119 500 000 рублей. Ближайший конкурент запросил за свои услуги на полтора миллиона меньше.

Кстати, предусмотрен аванс — 50% цены контракта. Его предоставление является целевым, и подрядчик обязан использовать полученные средства только для поставки оборудования, материалов, изделий для «Дворянки», при этом заказчик вправе в любое время потребовать предоставления подтверждающих документов.

Ремонт и приспособление объекта культурного наследия «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» и прилегающей к нему территории должны завершить до 1 сентября 2023 года, указано в проекте контракта.

ИА «Орелград»