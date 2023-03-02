Орловские школьники стали победителями Всероссийской Олимпиады по экологии

2.3.2023 | 15:31 Новости, Образование

Сразу несколько юных жителей Орловской области привезли более десятка дипломов.

Победителем интеллектуальных состязаний стал Глеб Сергеев. Школьник получил диплом первой степени. Победитель занимается в «Биоквантуме» под руководством Елены Хархардиной. Также Глеб Сергеев совместно Дмитрием Семеновым одержали победу в секции «Экология биосферы» в составе межкватумной команды.

В секции «Агроэкология» дипломы 1-ой степени получили юные орловцы Мария Петрыкина, Анна Тихонова, Анастасия Верховина и Мария Черникова. Высокой оценки жюри олимпиады удостоились исследования в секции «Урбоэкология» от Арины Королевой, Софии Щедовой, Ульяны Шаховой, Арсения Тонковида и Анны Ларионовой, сообщает группа «Орловская область».

ИА «Орелград»

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