Орловские школьники стали победителями Всероссийской Олимпиады по экологии

Сразу несколько юных жителей Орловской области привезли более десятка дипломов.

Победителем интеллектуальных состязаний стал Глеб Сергеев. Школьник получил диплом первой степени. Победитель занимается в «Биоквантуме» под руководством Елены Хархардиной. Также Глеб Сергеев совместно Дмитрием Семеновым одержали победу в секции «Экология биосферы» в составе межкватумной команды.

В секции «Агроэкология» дипломы 1-ой степени получили юные орловцы Мария Петрыкина, Анна Тихонова, Анастасия Верховина и Мария Черникова. Высокой оценки жюри олимпиады удостоились исследования в секции «Урбоэкология» от Арины Королевой, Софии Щедовой, Ульяны Шаховой, Арсения Тонковида и Анны Ларионовой, сообщает группа «Орловская область».

ИА «Орелград»