В Мценске автоинспекторов осудили на 7,5 года колонии за взятку 

За 30 тысяч рублей они скрыли факт нарушения ПДД, сообщает орловский СКР.

Как сообщают в региональном СК, следствием и судом установлено, что двое инспекторов ДПС отдела полиции Мценска выявили нарушение, которое допустил водитель. Вместо составления на него административного протокола инспекторы попросили у родственницы нарушителя 30 тысяч рублей. После получения взятки полицейские скрыли факт нарушения и не стали привлекать мужчину к ответственности.

По факту превышения должностных полномочий возбудили уголовное дело. По итогам рассмотрения материалов суд признал инспекторов ДПС виновными и приговорил каждого к лишению свободы на срок 7 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание они должны в колонии общего режима.

Решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области пояснили, что факт противоправного деяния выявлен сотрудниками ОРЧ СБ совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела УГИБДД регионального УМВД.

«Один из сотрудников уволен из органов внутренних дел, вопрос об увольнении другого будет решен после вступления в законную силу решения суда», — уточнили в полиции.

ИА «Орелград»