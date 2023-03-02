В Орле двух полицейских подозревают в избиении задержанного

Региональный СК возбудил уголовное дело в отношении участковых уполномоченных отдела полиции Орла, сообщает ИА REGNUM.

Женщину и мужчину подозревают в превышении должностных полномочий и применении насилия к незаконно задержанному гражданину.

По версии следствия, 41-летняя женщина-участковый полиции и ее напарник прибыли по вызову в квартиру дома по улице Приборостроительной в Орле. Стражи порядка задержали 31-летнего мужчину и доставили его в участок. При этом необходимые процессуальные документы о задержании составлены не были.

Далее подозреваемые избили задержанного, так они якобы пытались добиться от него признательных показаний. Предварительно, они нанесли ему не менее восьми ударов ногами и руками по телу, а также множественные удары кулаками по лицу, цитирует издание Regnum слова источника в СК.

Потерпевший пожаловался на действия полицейских в Следственный комитет. Полицейских пока не задержали.

В настоящее время по факту превышения должностных полномочий возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Также параллельно в региональном УМВД инициировали внутреннюю служебную проверку по факту случившегося.

Добавим, что если вину участковых докажут, то им грозит от трех до десяти лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности.

ИА «Орелград»