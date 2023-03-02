В Орле предложили новую льготу для многодетных семей

Инициатива уже дошла до федерального детского омбудсмена.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова провела рабочую встречу с орловским детским омбудсменом Константином Домогатским. Краткий отчет о мероприятии появился на сайте орловского правозащитника. Сообщается, что Домогатский ознакомил своего собеседника с предложениями и инициативами, направленными на совершенствование правового положения несовершеннолетних и поддержки семей с детьми.

«Данные инициативы связанны в том числе с возможностью компенсации многодетным семьям части затрат на страхование единственного жилья в размере 50 процентов от суммы страховки, а также с необходимостью учета желания ребенка, достигшего 14 летнего возраста, на установление в отношении него отцовства», — пояснили в аппарате регионального детского омбудсмена.

Также Константин Домогатский проинформировал Марию Львову-Белову о принимаемых в Орловской области мерах по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и результатах своей работы. Так, он сообщил, что в 2022 году поступило 913 обращений, или на 5,9 процента обращений больше, чем годом ранее. По мнению орловского правозащитника, рост числа жалоб свидетельствует, в первую очередь, о возросшем доверии граждан к институту детского уполномоченного.

«Актуальными в отчетном году продолжали оставаться вопросы, связанные с условиями и качеством жизни детей, их содержанием и воспитанием в социально неблагополучных условиях, об оказании помощи семьям, в том числе финансовой, — добавили в аппарате детского омбудсмена. — Произошел значительный рост (на 32 процента по сравнению с 2021 годом) числа жалоб и обращений в сфере внутрисемейных конфликтов, что свидетельствует о глубоких негативных процессах в семье как социальном институте».

ИА «Орелград»