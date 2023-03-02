В Орле в столкновении маршруток пострадали три человека

Авария произошла 1 марта в районе автовокзала.

За рулем автобуса «Вектор Next» находился 54-летний мужчина. Он двигался по маршруту со стороны улицы Авиационной. Примерно в 14:35 у дома №235А по Комсомольской водитель допустил столкновение с автобусом «Газель Next». Причиной стало несоблюдение дистанции, отметили в УГИБДД региона. Протараненный ГАЗ врезался в «Ниссан Вингроад», двигавшийся впереди попутно.

В результате ДТП травмы получили три человека: пассажиры ПАЗ — 37-летняя женщина и 17-летняя девушка, пассажирка ГАЗ – 12-летняя девочка. Госпитализация никому не потребовалась.

ИА «Орелград»