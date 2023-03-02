Житель Орла потребовал миллион рублей за покусанные ноги и ягодицы

Мужчина судился с управлением ветеринарии и мэрией из-за нападения стаи бродячих собак.

Как установил суд первой инстанции, в июне 2020 года на углу улиц Бурова и Раздольная города Орла на мужчину набросилась стая безнадзорных собак. Потерпевший получил укушенные раны ног и ягодиц. Он лечился стационарно и амбулаторно. Мужчина требовал взыскать с областного управления ветеринарии, администрации Орла и Департамента финансов Орловской области компенсацию причиненного вреда здоровью в миллион рублей.

Выяснилось, что нападение безнадзорных собак на орловца в районе пересечения улиц Бурова и Раздольная не было единичным случаем. Это говорит о неэффективности принятых управлением ветеринарии мер по обращению с бездомными животными. Таким образом нападение животных на мужчину произошло из-за ненадлежащего исполнения ведомством его обязанностей.

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск и взыскал с областного управления ветеринарии за счет казны Орловской области денежную компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб. Истец обжаловал решение в Орловском областном суде. По итогам апелляции суд увеличил размер компенсации за травмы до 200 тысяч рублей.

ИА «Орелград»