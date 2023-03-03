Орловцам предложили пережить трудные времена уборщиками и билетерами

3.3.2023 | 13:29 Новости, Экономика

В Департаменте соцзащиты опубликовали варианты общественных работ.

Жители Орловской области, состоящие на учете в службе занятости, могут устроиться на оплачиваемые общественные работы. Список вакансий традиционно публикует региональный Департамент соцзащиты. В марте в организации области требуются уборщики, дворники, билетеры, а также подсобные рабочие.

Так, один из крупнейших call-центров примет на оплачиваемые общественные работы интервьюеров. Подсобные рабочие требуются на предприятие «Протон-Импульс» и в Малоархангельское крестьянское фермерское хозяйство. Дворники и уборщики нужны в Академическом театре имени И.С. Тургенева, институте РАНХиГС и Мценской школе №9. Также Почта России приглашает на работу оператора связи, в Детском парке набирают контролеров билетов, а в Должанский детский сад «Сказка» требуется младший воспитатель с педагогическим образованием.

В региональном Департаменте соцзащиты напоминают, что в период участия в общественных работах кроме заработка от работодателя за безработным, если он не снят с учета, сохраняется право на получение пособия. Нередко временное трудоустройство становится постоянным местом работы.

«Оплачиваемые общественные работы – это возможность пережить трудное для себя время без потери дохода» , — подчеркивают в Департаменте соцзащиты.

ИА «Орелград»

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