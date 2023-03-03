Орловский актер сыграл главную роль в новом сериале «Король и Шут»

3.3.2023 | 12:35 Культура, Новости

В одном из онлайн-кинотеатров стартовал биографическо-фэнтезийный сериал российского режиссера Рустама Мосафира.

Одну из главных ролей в нем исполнил уроженец Ливен Влад Коноплев, сообщает «Принт ТВ«. Выпускник ВГИКА с 2015 года успел сняться в 19 фильмах. Очередная роль орловского актера — Андрей «Князь» Князев. Влад Коноплев воплотил образ музыканта и композитора, участника группы «Король и Шут» в одноименном сериале. Авторы искали свежие лица для нового проекта и утвердили на роль уроженца Орловской области.

Первые две серии сезона уже вышли на одном из онлайн-кинотеатров в сети. Сериал рассказывает историю хоррор-панк-группы. Это экранизация сюжетов песен «Короля и Шута» с элементами фэнтези. Сами создатели сериала определили жанр сериала как «панк-сказка».

ИА «Орелград»

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