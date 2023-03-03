Орловский облсовет внес изменения в свою структуру

Решение депутаты согласовали на очередной сессии 3 марта.

Изменения коснулись числа заместителей председателя Орловского областного Совета. Теперь их девять. Спикер заксобрания Леонид Музалевский пояснил, что структура облсовета – это живой организм, пересмотр возможен и в дальнейшем.

Новым заместителем стал председатель комитета по СМИ, IT трудовым отношениям Владислав Числов. Он также возглавляет фракцию ЛДПР в облсовете.

Первым заместителем председателя заксобрания является Михаил Вдовин, заместители: Иван Грачев, Олег Кошелев, Сергей Кутенев, Павел Меркулов, Сергей Потемкин, Лариса Удалова, Иван Дынкович. Все единороссы, за исключением последнего. Иван Дынкович возглавляет фракцию КПРФ.

ИА «Орелград»