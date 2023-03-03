Прокурор Орловской области оценил стройку проблемной школы на улице Зеленина

Подрядчик допустил ряд нарушений – угроза срыва сроков, невыплата зарплаты строителям, хищение 30 миллионов бюджетных рублей.

2 марта на строительную площадку выезжали прокурор Орловской области Алексей Тимошин и губернатор Андрей Клычков. К ним присоединились представители профильных ведомств, полиции и подрядчика ООО «Техспецкомплект».

Проверяющие отметили, что на объекте вдвое увеличилось число строителей, а также выполнен значительный объем работ. Тем не менее, застройщику внесли предостережение о недопустимости срыва сроков исполнения контракта, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, что ранее подрядчику уже выдавали предписание в связи с недостаточными темпами и количеством рабочих на объекте. Также в феврале текущего года гендиректора ООО «Техспецкомплект» оштрафовали за несвоевременную оплату труда строителей на 11 тысяч рублей.

Кроме того, ранее прокуратура и УФСБ выявили хищение на объекте на сумму свыше 30 млн рублей. По факту возбудили уголовное дело. Позже его соединили с другими уголовными делами по фактам хищений более 80 млн рублей бюджетных средств, выделенных на строительство восьми объектов в Орле, Кромском, Малоархангельском, Болховском, Ливенском районах области.

В прокуратуре Орловской области добавили, что надзорное ведомство будет проводит еженедельные выезды на объект строительства школы вплоть до момента ее сдачи в эксплуатацию. Власти обещали открыть школу к новому учебному году.

ИА «Орелград»