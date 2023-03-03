Прокуроры заступились за две школы и два лагеря под Орлом

Отстаивать права граждан пришлось в суде вплоть до апелляции.

Апелляционная инстанция Орловского областного суда оставила без изменений решение суда Орловского районного суда по иску местной прокуратуры. Постановление уже вступило в законную силу. Об этом было заявлено на заседании Окружного совета народных депутатов, где был заслушан и принят к сведению отчет местной прокуратуры о работе в 2022 году. Ответчиком по делу стал областной департамент. Прокуратура просила суд обязать его выделить денежные средства на капитальный ремонт обветшавших зданий детского санатория «Орловчанка» и детского спортивно-оздоровительного лагеря «Мечта».

Как следует из информации прокуратуры, сначала была проведена проверка. Она показала, что здания лагеря и санатория нуждаются в капитальном ремонте кровли корпусов, замене оконных блоков и перекрытии полов, замене автоматической пожарной сигнализации, а также установке системы видеонаблюдения по всему периметру в «Мечте». В конце сентября прошлого года районный суд иск удовлетворил, а уже в этом году апелляционная инстанция оставила решение без изменения. Областной департамент здравоохранения обязали обеспечить финансирование, а руководство учреждений – выполнить ремонт, когда поступят деньги.

Отметим, что «пригородная» прокуратура в минувшем году также выступила в суде с двумя исками к администрации Орловского муниципального округа. В данном случае иски были поданы «в связи с ненадлежащей организацией образовательного процесса в части нехватки мест в двух школах – Знаменской и Овсянниковской СОШ. Суд иски также удовлетворил и обязал чиновников организовать обучение учащихся в соответствии с требованиями законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологическими нормами.

ИА «Орелград»