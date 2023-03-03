В суд передано дело о поножовщине в орловском буфете 

Пострадавшего спасли вступившиеся очевидцы драки.

Следователи регионального СК завершили уголовное дело в отношении жителя областного центра. Его обвиняют в покушении на убийство. Мужчина напал на посетителя буфета с ножом и серьезно ранил его.

По версии следствия, в сентябре прошлого года в буфете на улице Революции города Орла 37-летний обвиняемый повздорил с 54-летним знакомым. В порыве гнева он ударил его ножом в грудь.

Посетители буфета вмешались в конфликт — потерпевший выжил. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело.

Как сообщают в региональном СК, в настоящее расследование завершено. Материалы дела с утвержденным обвинением переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»