Вынесен приговор по делу о мошенничестве с протезами

Орловский предприниматель похитил из бюджета более 10 миллионов рублей.

Предприниматель подавал в фонд ОМС подложные сведения о приобретенных за счет пациентов протезах и получал за них компенсации. Доказано шесть эпизодов мошенничества, сообщили в СК по Орловской области.

Как установил суд, предприниматель в период с 2016 года по 2020 год предоставлял в региональные ведомства и отделение Фонда ОМС недостоверные сведения от имени восьми пациентов о возмещении затрат на медицинские изделия. Он указывал в документах, что они приобретали за свой счет протезы.

Таким образом мошенник получал за пациентов выплаты и похитил из бюджета более 10 миллионов рублей. Деньгами он распорядился по собственному усмотрению.

По итогам судебного разбирательства предпринимателя признали виновным в совершении шести эпизодов мошенничества и приговорили к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Преступления выявлены и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении УФСБ России по Орловской области.

ИА «Орелград»