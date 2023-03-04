Орловчанку отправили в колонию за пьяную кражу

4.3.2023 | 17:05 Закон и порядок, Новости

Девушке предстоит провести за решеткой почти полгода.

Колпнянский районный суд Орловской области вынес обвинительный приговор в отношении местной жительницы за кражу денежных средств и мобильного телефона. Она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Подробности раскрыли в пресс-службе районного суда.

Как следует из приговора, жительница Колпнянского района гостила у своего знакомого, вместе с которым распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она в какой-то момент решила обчистить своего собутыльника. Девушка улучила момент, когда он уснул в комнате. Убедившись в том, что за ее действиями никто не наблюдает, она умышленно, из корыстных побуждений, похитила деньги и мобильный телефон, принадлежащие потерпевшему. Причиненный мужчине материальный ущерб на общую сумму 4423 рубля 13 копеек был признан следствием и судом значительным.

«С похищенным имуществом скрылась с места преступления и в дальнейшем использовала его в личных целях, — уточнили в пресс-службе районного суда. — Подсудимая полностью себя признала виновной, в совершенном деянии раскаялась, ущерб потерпевшему возместила. При вынесении приговора судом были учтены обстоятельства, смягчающие наказание подсудимой, — активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления».

Были учтены признание вины и раскаяние в содеянном, а также наличие расстройства психики, не исключающей вменяемости. Впрочем, было учтено и отягчающее обстоятельство — совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. В результате суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на пять месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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