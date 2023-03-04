Орловец попал под суд после прогулки на пруд

На берегу водоема мужчина собрал урожай растения, которое трогать не стоило.

В Орловской области рассмотрено очередное уголовное дело о незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере. Подробности сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда. Обвинение было предъявлено местному жителю. Дело на него завели после того, как в октябре 2022 года мужчина сходил на пруд. Там, на берегу он обнаружил кусты дикорастущей конопли, того ее вида, который признан наркотикосодержащим растением.

«Зная, что данное растение содержит наркотическое средство, у него возник умысел на приобретение наркотического растения с целью дальнейшего употребления, — следует из сообщения суда. — В период с 18 до 19 часов он оборвал листья и верхушечные части, которые сложил себе в рюкзак, тем самым приобрел части растения рода Конопля (Cannabis), содержащие в своем составе тетрагидроканнабинол».

Всю эту «растительную массу зеленого цвета» он привез к себе домой, где и хранил в шкафу. На хранении наркотика он попался 29 декабря 2022 года, когда к нему домой с обыском пожаловали сотрудники ОМВД России по Глазуновскому району. Полицейские обнаружили и изъяли измельченное вещество растительного происхождения, которое впоследствии экспертиза признала марихуаной массой 166,6 грамма. С точки зрения закона, такой объем наркотика является крупным размером.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся, — сообщает пресс-служба суда. — Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы».

Однако за решетку «наркоделец» пока не отправится. Суд сослался на нормы статьи 73 УК РФ и постановил считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденным своим поведением должен доказать исправление. Суд обязал условно осужденного в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, являться один раз в месяц на регистрацию, а также встать на учет в наркологический диспансер по месту жительства для диспансерного наблюдения.

ИА «Орелград»