В Орловской области приставы ошиблись с должником?

Мужчине пришлось обращаться в суд, чтобы не потерять машину.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело об освобождении имущества – автомобиля марки AUDI A4 — от ареста. Детали разбирательства раскрыли в пресс-службе этого суда. Иск подал действующий владелец иномарки, а ответчиком выступил предыдущий владелец. В обоснование заявления истец указал, что судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству, возбужденному в отношении ответчика, был наложен запрет на регистрационные действия с автомобилем AUDI A4.

Вот только на тот момент хозяин у машины сменился. Истец купил ее у ответчика на основании договора купли-продажи. Причем на момент совершения сделки запрета на проведение регистрационных действий еще не было. Данный факт был проверен и подтвержден судом:

«После заключения договора купли-продажи автомобиль AUDI A4 находится во владении и пользовании истца; договор купли-продажи автомобиля кем-либо не оспаривался и недействительным в установленном законом порядке не признавался. Кроме того, регистрация (перерегистрация) автомобиля в связи со сменой его собственника состоялась в установленном законом порядке».

Так получилось, что уже после продажи автомобиля в отношении бывшего автовладельца пристав применил меры принудительного взыскания, так как у мужчины накопился непогашенный долг по исполнительному производству. Однако запрет на совершение регистрационных действий был наложен уже тогда, когда иномарка принадлежала не должнику, а новому владельцу. Словом, меры принудительного взыскания были применены не к тому человеку.

«При таких обстоятельствах у суда не вызывало сомнений, что истец является собственником транспортного средства AUDI A4, поэтому наложенный запрет в виде регистрационных действий в отношении указанной автомашины препятствует истцу в реализации его прав на принадлежащее ему движимое имущество (автомобиль), — сообщила ведомственная пресс-служба. — При указанных обстоятельствах суд пришел к выводу об удовлетворении иска. Решение в законную силу не вступило».

ИА «Орелград»