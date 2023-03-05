Суд изучил дело о якобы закопанном мусоре под Орлом

Арбитраж отказал Росприроднадзору в иске к коммунальщикам.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к обществу с ограниченной ответственностью «Коммунсервис» из Знаменского района. Ведомство ставило вопрос о возмещении вреда, причиненного почве, в сумме 170 625 рублей. По мнению ответчика, факт причинения вреда почвенному покрову именно действиями «Коммунсервиса» так и не был установлен.

Истец заявил, что еще летом 2021 года отделом государственного экологического надзора по Орловской области Приокского межрегионального управления Росприроднадзора в отношении «Коммунсервиса» было возбуждено дело об административном правонарушении и проведено административное расследование. Тогда был произведен осмотр участка на территории Коптевского сельского поселения. Был составлен протокол осмотра. В нем были указаны пять земляных площадок, на которых «было выявлено снятие и перемещение верхнего слоя почвы». В ходе осмотра были зафиксированы следы спецтехники, также были отобраны пробы почвы.

По итогам исследований вышеуказанных проб было выявлено превышение концентрации фосфора, калий и других элементов. Проверяющие посчитали, что это произошло из-за складирования ТКО на осмотренных площадках. Кстати, еще в 2020 году «Коммунсервис» и администрация Знаменского района заключили мировое соглашение, по условиям которого компания была обязана очистить земельный участок от ранее размещенных на нем бытовых отходов.

По мнению истца, «в результате сбора в одну кучу отходов ТКО погрузчиком-экскаватором и дальнейшего складирования, был сдвинут верхний слой почвы для возможной погрузки отходов ТКО. В дальнейшем, часть отходов были закопаны ООО «Коммунсервис» в выкопанных ямах с повреждением верхнего слоя почвы». В 2021 году было «проведено вскрытия участка, на котором предположительно произведено закапывание отходов ТКО. В результате была выкопана яма глубиной 1,5 метра, в которой были обнаружены отходы». Согласно расчетам размер вреда, причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды, составил 170 625 рублей.

Компания также была оштрафована на 420 тысяч рублей. Затем суд снизил размер штрафа вдвое. Потом дело дошло до областного суда, который отменил решение суда первой инстанции, вынесенное по делу об административном правонарушении, и направил его на новое рассмотрение. А при новом рассмотрении было отменено уже постановление надзорного органа. При этом суд указал, что «выводы должностного лица о складировании ООО «Коммунсервис» отходов ТКО на почву и их закапывание на территории земельного участка в Коптевском сельском поселении основаны на предположениях». Производство по делу об административном правонарушении в отношении «Коммунсервиса» было прекращено в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление. Учитывая все это, арбитражный суд также не нашел оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании с компании ущерба, причиненного якобы закопанным ею мусором.

ИА «Орелград»