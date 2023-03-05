В Ливнах завели дело после проверки дорог

Нарушения в содержании дорог выявили гаишники.

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Орловской области, в Ливнах сотрудники Госавтоинспекции провели выездное обследование автомобильных дорог на территории обслуживания. Такой надзор проводится на регулярной и плановой основе с целью снижения аварийности, а также выявления и пресечения фактов нарушений законодательства в сфере безопасности дорожного движения со стороны владельцев автомобильных дорог и лиц, ответственных за их эксплуатацию. Добавим, что для проверок используются специальные инструменты и другие технические средства, поступившие в регион в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Государственные инспекторы обследовали автодороги Орел-Ливны- Тамбов и Орел- Ливны — Крутое Ливенского района Орловской области, — пояснили в Управлении ГИБДД. — В результате обследования на автодороге в селе Крутое выявлены такие недостатки, как зимняя скользкость и наличие рыхлого снега на проезжей части намного выше установленной нормы согласно ГОСТ Р50597-2017. Кроме этого, дороги не обработаны пескосоляной смесью».

Сообщается, что по фактам выявленных недостатков было возбуждено административное производство по статье 12.34 КоАП РФ. Заведено оно в отношении организации, ответственной за содержание указанных дорог. Стоит отметить, что только в январе 22023 года в целом по Орловской области неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 33 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых три человека погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести.

Кстати, сотрудники Госавтоинспекции также провели профилактические рабочие встречи с главами сельских поселений и уличными комитетами города Ливны. Как уточнили в УГИБДД, встречи прошли в рамках программ повышения безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения ДТП. В частности, инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России «Ливенский» Евгения Внукова рассказала участникам о состоянии аварийности на территории Ливенского района и города Ливны с участием водителей и пешеходов в состоянии опьянения. Также она напомнила о необходимости взаимодействия в области обеспечения безопасности дорожного движения.

«Кроме этого, в ходе встречи акцентировалось внимание на необходимость проведения гражданами профилактических бесед, — отметили в ведомстве. — В завершении встречи главам сельских поселений были предоставлены брошюры для размещения на досках для объявлений в сельских поселениях с контактными номерами телефонов, по которым необходимо сообщать о фактах управления в состоянии алкогольного опьянения для оперативного реагирования сотрудниками полиции на данные факты правонарушений».

ИА «Орелград»